چهارمین دوره قهرمان شهر در منطقه ۲۱ با مشارکت صنایع و کارگران در حال برگزاری است. پویشی که هدف آن علاوه بر سلامت جسم شهروندان، باعث افزایش روحیه و اصلاح الگو‌های حرکتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، چهارمین دوره رویداد ورزشی قهرمان شهر با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، توسعه فرهنگ ورزش همگانی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان، با حضور مدیران شهری و صاحبان صنایع در محل این واحد صنعتی برگزار شد.

محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ تهران اعلام کرد:شهردار منطقه ۲۱ با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از این رویداد گفت: سال گذشته بیش از ۸۴ هزار نفر از شهروندان منطقه در رشته‌های مختلف ورزشی شرکت کردند و حاصل آن ۱۷ مدال رنگارنگ برای منطقه ۲۱ بود. امسال، علاوه بر افزایش مشارکت، شاهد یک اتفاق مهم هستیم؛ اجرای پایلوت قهرمان شهر کارگری برای نخستین‌بار از منطقه ۲۱ آغاز شده که با توجه به ظرفیت بالای صنایع، گامی ارزشمند در راستای ارتقای سلامت و نشاط کارگران است.

رویداد قهرمان شهر ۴ با هدف تقویت همبستگی اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر ورزشی و شناسایی استعداد‌های محلی، همزمان در سرا‌های محلات، بوستان‌ها، میادین و واحد‌های صنعتی منطقه ۲۱ در حال برگزاری است.





