کمیته امداد هرمزگان چهار روش برای مشارکت مردم و خیران در جشن عاطفه ها را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهروندان با شماره گیری کد دستوری ۰۷۶#*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ و دریافت لینک مستقیم کمک نقدی میتوانند به پویش جشن عاطفهها کنند.
مردم همچنین میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸ واریز و یا با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکو کاری در سراسر استان هدایای تحصلی خود را اهدا کنند.