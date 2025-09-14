به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهروندان با شماره گیری کد دستوری ۰۷۶#*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ و دریافت لینک مستقیم کمک نقدی می‌توانند به پویش جشن عاطفه‌ها کنند.

مردم همچنین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸ واریز و یا با مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکو کاری در سراسر استان هدایای تحصلی خود را اهدا کنند.