



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو شورای اسلامی روستای احمدآباد بخش سلامی خواف گفت: بیش از پنج سال است که موضوع احداث یا صدور مجوز برای تشکیل کلاس دهم دخترانه در احمدآباد از سوی اهالی و شورا پیگیری می‌شود اما همچنان با مخالفت آموزش و پرورش مواجه است، در نتیجه امسال نیز بیش از ۱۵ دانش‌آموز دختر با معدل بالا ناچار به ترک تحصیل خواهند بود

جلالی افزود: خیران روستا زمینی به مساحت یک‌ هزار مترمربع و ارزشی معادل ۵ میلیارد ریال را برای احداث مدرسه متوسطه دوم دخترانه اهدا کرده‌ اند.

وی ادامه داد: انتظار می‌ رود مسئولان آموزش و پرورش دست کم برای امسال مجوز کلاس دهم را صادر کنند تا گام نخست برای تحقق این مطالبه مهم برداشته شود.