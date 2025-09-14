به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید گفت: این طلاب در رشته‌های فقه و اصول، اخلاق، تفسیر علوم قرانی، زبان و ادبیات عرب، کلام تحصیل می‌کنند.

عباسی افزود: این طلاب در سطح‌های دو، سه و ۴، در مدارس علمیه خواهران استان پذیرفته شدند.

وی گفت: همه اساتید سطح دو از استان هرمزگان هستند و قرار است از سال اینده در سطح سه هم از اساتید بومی استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان نیز در این مراسم گفت: اکنون سطح دو و سه در حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌شود و نیازی به اعزام طلاب به استان‌های یزد و قم نیست.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود:همچنین هزار نفر از دانش اموختگان خواهر مدارس و حوزه‌های علمیه در دستگاه‌های اجرایی استان مشغول به کارند

وی گفت: مدارس و حوزه‌های علمیه خواهران هرمزگان دارای رشته‌های تخصصی تا سطح ۴ است.

احمد مرادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: طلاب در مسیر معنوی گام بر میدارند و رسالتی مهم را بر عهده دارند.