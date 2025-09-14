پخش زنده
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی از ضبط بیش از ۳.۹ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در پی بازرسیهای مستمر کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ حجم قابل توجهی از انواع مواد غذایی غیرقابل عرضه در یکی از فروشگاههای زنجیرهای شهرستان شناسایی شد.
این مواد غذایی که شرایط لازم برای عرضه و مصرف را نداشتند، پس از طی مراحل قانونی و با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای موجود، به میزان ۳۹۱۸ کیلوگرم ضبط و برای معدومسازی به انبار بهداشت محیط معاونت بهداشت منتقل گردید.
دکتر بایرام هاشمزاده، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی خوی، در این خصوص اظهار داشت:سلامت و امنیت غذایی شهروندان خط قرمز ماست و هیچگونه کوتاهی یا تخلفی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد. کارشناسان بهداشت محیط به صورت مستمر بر روند تهیه، نگهداری و عرضه مواد غذایی نظارت دارند و هرگونه موارد خلاف ضوابط، شناسایی و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان افزود:از مردم عزیز تقاضا داریم همواره در خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضاء، شرایط نگهداری و مجوزهای بهداشتی دقت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحدهای بهداشتی اطلاع دهند.