تیمهای جودو نوجوانان و جوانان ایران با کسب دو نشان نقره و دو برنز، به کار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا پایان دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی جاکارتا اندونزی طی ۴ روز برگزار شد و ملیپوشان کشورمان موفق به کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز شدند.
درخشش سمیرا خاکخواه در رقابتهای وزن منفی ۶۳ کیلوگرم، یکی از نقاط برجسته تیم ملی نوجوانان ایران در قهرمانی آسیا بود. وی با نمایش قدرتمند و تکنیکهای چشمنواز، ابتدا موفق به شکست حریفانی از کشور اردن و سپس نماینده میزبان، اندونزی، شد و راهی دیدار فینال گردید. در مسابقه نهایی، خاکخواه برابر جودوکار مستحکم کرهجنوبی قرار گرفت و با وجود تلاش فراوان، مغلوب حریف خود شد و به مدال نقره ارزشمند این دوره از مسابقات دست یافت.
این مدال نقره، پایانبخش هفت سال دوری جودوی نوجوانان ایران از سکوی مدالآوری در مسابقات قهرمانی آسیا بود و بار دیگر نام جودوی ایران را در سطح قاره آسیا مطرح کرد.
محمدمهدی علمی جودوکار شایسته تیم ملی جوانان در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم، با عملکردی درخشان موفق شد مدال نقره رقابتهای قهرمانی آسیا را بر گردن بیاویزد. علمی در اولین مبارزه خود با اقتدار حریفی از عربستان را شکست داد و در دومین دیدار نیز جودوکاری از هندوستان را مغلوب کرد. او در مرحله نیمهنهایی برابر نماینده قدرتمند قزاقستان به برتری رسید و جواز حضور در فینال را به دست آورد. در دیدار پایانی، علمی در مصاف با حریف سرسخت ازبکستانی با وجود تلاش فراوان نتیجه را واگذار کرد و با کسب مدال نقره، یکی از ارزشمندترین افتخارات تیم ملی جوانان ایران در این رقابتها را رقم زد.
امیرحسین نظری جودوکار تیم ملی نوجوانان توانست با ارائه نمایشی شایسته، مدال برنز رقابتهای وزن منفی ۹۰ کیلوگرم را کسب کند. نظری در ابتدای مسیر خود با یک حریف قدرتمند از کرهجنوبی روبهرو شد و با وجود تلاش برای پیروزی، نتیجه را واگذار کرد. اما این شکست، روحیه او را تضعیف نکرد و او با انگیزهای مضاعف، در ادامه رقابتها، حریفانی از کشورهای قرقیزستان، کویت و چین تایپه را با اقتدار پشت سر گذاشت و با کسب این پیروزیهای متوالی، مدال برنز ارزشمند این دسته وزنی را به گردن آویخت.
محمد پوریا بنائیان در رده سنی نوجوانان در سنگینترین دسته وزنی مسابقات، نمایشی قدرتمند از خود نشان داد و موفق به کسب مدال برنز شد. بنائیان در دور نخست مسابقات از استراحت بهرهمند بود و سپس در مرحله بعد، با حریفی از کرهجنوبی روبهرو شد و توانست او را مغلوب کرده و به مرحله بعدی صعود کند. در دیداری حساس، او با نماینده قدرتمند ازبکستان مواجه شد و نتیجه را واگذار کرد. در ادامه رقابتها، برای کسب مدال برنز، بنائیان در یک دیدار درونتیمی جذاب و حساس، با همتیمی خود، علیاصغر ملکزاده، روبهرو شد. در این مبارزه، محمد پوریا بنائیان توانست پیروز شود و دومین مدال برنز تیم ملی نوجوانان ایران را به ارمغان آورد.
جودوکاهای ایرانی در رده سنی نوجوانان و جوانان با کسب دو مدال نقره، دو مدال برنز و هفت مقام پنجمی به کار خود در این مسابقات پایان دادند.