سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: ساکنان جزیره با رعایت نکات بهداشتی میتوانند در مقابله با پشه آئدس موثر باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا در گفتگو با برنامه رادیویی صدای جزیره، گفت: از ابتدای امسال تاکنون خوشهای از ابتلا به تب دنگی در بندرعباس مشاهده شد و در یک نمونه گیری ۲۶ نفر مبتلا به بیماری تب دنگی از مجموع ۵۰۰ نفر مشکوک، گزارش شد.
او افزود: باتوجه به ترددهایی که با بندرعباس انجام میشود، ممکن است فرد آلودهای در ابتدای ابتلا به بیماری باشد و با مراجعه به کیش و درگیر شدن با پشه آئدس بیماری را به جزیره کیش منتقل کند.
دکتر رضانیا با اشاره به اینکه در شورای پدافند غیر عامل، پشه آئدس بهن عنوان یک تهدید تعریف شده است، گفت: براساس آمار اولین پشه آئدس در کیش سال ۱۴۰۱ صید شد.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم باعث ایجاد محیطی مناسب برای تکثیر و رشد پشه آئدس فراهم کرده است.
دکتر رضانیا اقدامات مقابلهای در برابر پشه آئدس را جدیتر از ویروس کرونا برشمرد و گفت: پشه آئدس موجود در کیش از نوع اجیپتی یا شهرنشین است.
او تصریح کرد: از بین بردن آب راکد، جمع آوری زبالههای محیط زندگی و وسایل فرسوده از مهمترین راههای مقابله با تکثیر پشه آئدس است.
دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: ساکنان به هیچ وجه در زیر کولرها سطل جمع آوری آب قرار ندهند و از تجمع آب خروجی کولرها و راکد ماند آن جلوگیری کنند.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: هم اکنون هفت گروه کارشناسی از مرکز بهداشت کیش براساس برنامه ریزی در حال سرکشی و رصد نقاط آلوده برای مقابله با تکثیر لارو پشه آئدس هستند.
دکتر رضانیا با اشاره به پایان تابستان و کاهش گرما در کیش، گفت: با خنکتر شدن هوا، محیط برای تکثیر لارو و رشد پشه فراهم میشود.
او به ارائه برنامه آموزشی در ادارات و سازمانهای مختلف با هدف شناسایی نقاط آلوده و حذف کانونهای تشکیل لارو پشه آئدس خبر داد و گفت: با کاهش دمای کیش تکثیر و جمعیت پشه روند افزایشی خواهد گرفت.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی به خانوادهها و آموزش به دانش آموزان با هدف شناسایی و مقابله پشه آئدس از مهمترین برنامه هاست.