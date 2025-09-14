پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی برای نگهداری خارج از ضوابط شکر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری خارج از ضوابط ۷۰ گونی شکر به میزان سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم و به ارزش ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط شکرهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
به گفته نجف زاده ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه شکرهای کشف شده را در بازرسی از یک کارگاه چوب کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.