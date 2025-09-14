به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در آئین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران استان بوشهر افزود: به تازگی دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که با تجمع همه ظرفیت‌های تهاجم، ترکیبی حمله کند و افزون بر آن تهاجم اقتصادی، امنیتی و علم و فناوری هم داشته باشد تا کشور را دچار بحران کند که تسلیم یا واردار به تسلیم شود.

وی اضافه کرد: در این میان اگر گروهی برای روشنگری، بیان توطئه دشمن به جامعه نباشد حرکات دشمن موثرواقع می‌شود، اما اگر روشنگری کند جامعه توان فکری، افکاری در مقابل توطئه دشمن را پیدا می‌کند و تاریخ علما نشان می‌دهد که آنها همواره روشنگری می‌کردند به همین علت حوزه‌های علمیه مرکز تابش این نور است و طلبه‌ها ستاره‌های پرفروغ جامعه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهربا بیان اینکه نقش علما بسیار مهم و تاثیرگذار است اظهارداشت: یک گروه عالمند و نورذاتی دارند، اما این نور تابش ندارد، اما اسلام می‌خواهد یک طلبه علاوه بر اینکه نور دارد جامعه را نیز نورانی کند و جامعه‌ای موفق است که حوزه علمیه موفق داشته و دشمن شناسی، روح امید و قدرت و مقاومت را در جامعه نشان دهد.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه حوزه‌های علمیه مایه حیات واقعی جامعه هستند تصریح کرد: در سال‌های اخیر حوزه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته از عرصه پایه و مقدمات تا دکتر، و برخورداری از معلم و مدرس بی نیاز شده‌ایم و به زودی نیز شرایطی فراهم می‌شود که در حوزه علمیه خواهران فقط اساتید خانم تدریس کنند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان نیز گفت: حوزه‌های علمیه از قدیم تا کنون در دل جامعه وجود داشته و خدمات دینی، هدایتی و خدمات معیشتی و پیگیری امور مردم را از اولویت‌های خود قرار داده‌اند.

حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی افزود: امسال نیز، چون سال‌های قبل استقبال خوبی برای تحصیل در حوزه‌های علمیه داشته‌ایم و ۴۰۰ نفر در مقاطع مختلف خواهران برای تحصیل نام نویسی کرده‌اند که از مقطع کارشناسی که پس از گرفتن سیکل و دیپلم است آغاز و تا کارشناسی ارشدودکترا ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه امسال مقطع دکترا را هم در حوزه و در مدرسه تخصصی معصومیه تاسیس کردیم اضافه کرد:در استان ۱۲ مدرسه علمیه فعال در مقاطع مختلف از سیکل تا دکترا در تمام شهرستان‌های استان داریم و شمار دانشجویان ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.