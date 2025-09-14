

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و حمیدرضا عراقی رئیس هیئت مدیره شرکت اویک و سعید زرندی مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در نشستی قرارداد توسعه و بهره‌برداری میدان گازی مدار را امضا کردند.

این قرارداد با سرمایه‌گذاری ۵۹۵ میلیون دلار به اجرا در می‌آید و هدف آن تولید تجمعی حدود ۶۵ میلیارد متر مکعب گاز و ۱۲۷ میلیون بشکه میعانات گازی در بازه زمانی ۲۰ ساله است. عملیات اجرایی شامل تکمیل ۲۰ حلقه چاه (۱۹ حلقه جدید و یک حلقه تعمیراتی)، احداث تأسیسات سرچاهی، اجرای ۷۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی، ۳۳ کیلومتر خطوط لوله تولید و ایجاد واحدهای اندازه‌گیری، تفکیک و تصفیه آب همراه خواهد بود.

بر اساس برآوردها، این طرح علاوه بر تسریع در بهره‌برداری میدان مدار، زمینه همکاری و جذب صنایع فولادی در توسعه بالادستی را فراهم می‌کند و حدود ۱۶ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار عایدی برای دولت در طول قرارداد به همراه خواهد داشت.