به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل؛ وزارت امور خارجه افغانستان امروز از گفتگوی تلفنی مولوی «امیرخان متقی» با «محمد بن عبدالعزیز الخلیفی» معاون وزیر امور خارجه قطر خبر داد.

وزارتخانه افغانستان اعلام کرد: امیرخان متقی در گفتگو با معاون وزیر خارجه قطر بر اتحاد همه کشور‌های اسلامی در موضع گیری متحد، جدی و معنادار علیه رژیم اسرائیل اتفاق نظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: علاوه بر نسل کشی مداوم در غزه که تقریباً دو سال است ادامه دارد، حمله رژیم اسرائیل به تیم مذاکره کننده فلسطینی در دوحه نقض قوانین بین‌المللی و تجاوز است.

وزیر امور خارجه افغانستان بار دیگر حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد و اطمینان داد که مردم و دولت افغانستان در این شرایط حساس در کنار دولت و ملت قطر ایستاده‌اند.

قبل از این نیز حکومت افغانستان در بیانیه‌ای حملات رژیم صهیونیستی به دفتر رهبران حماس در قطر را به شدت محکوم کرده بود.