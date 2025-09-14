سرمربی و سرپرست تیم والیبال جوانان در دیدار با رئیس فدارسیون، گزارشی از مسیر قهرمانی ملی پوشان کشورمان در جهان ارائه کردند و جام طلایی رنگ این مسابقات را به سید میلاد تقوی اهدا کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد و با قهرمانی تیم ملی جوانان ایران با ۹ برد متوالی به پایان رسید تا ملی‌پوشان جوان کشورمان سومین قهرمانی خود در دنیا را جشن بگیرند.

غلامرضا مومنی مقدم سرمربی و حسین شریفی سرپرست تیم ملی والیبال جوانان امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در دیدار با رئیس فدارسیون، گزارشی از مسیر قهرمانی ملی پوشان جوان در جهان ارائه کردند و جام طلایی رنگ این مسابقات را به سید میلاد تقوی اهدا کردند تا در ویترین افتخارات والیبال ایران جای گیرد.

رئیس فدراسیون والیبال در این دیدار، گفت: سختی‌های زیادی کشدید تا دل مردم رو شاد کنید. نتیجه تلاش‌های خود را نیز بعد از بازگشت به کشور حتما دیدید. در کوچه و خیابون و همه جا از این قهرمانی به عنوان یک اتفاق بی نظیر یاد می‌شود. به نظرم فارغ از جریان بازی‌ها و فارغ از نتایج بازی‌ها، اون چیزی که مردم را بیشتر به وجد آورد، غیرت این بچه‌ها بود. اینکه دیدند بازیکنان در زمین با غیرت بازی کردند.

وی تصریح کرد: من همیشه گفتم که نتیجه واقعا مهم نیست، ولی نحوه بازی مهم است. اینکه برای مخاطب والیبال احترام قائل بشوید. مهم این است که بچه‌ها با با تمام وجودشان برای کشور بازی کردند و من هم لذت بردم از این غیرت.

تقوی ادامه داد: بچه‌ها روزای سختی را پشت سر گذاشتند و بی شک نقش شما (سرمربی و سرپست) در این موفقیت‌های پی در پی هم ستودنی است و هم انکار نشدنی. اعتقاد قلبیم را می‌گویم چرا که موفقیت شانسی نیست، نمی‌توانید به صورت شانسی بیش از هزار روز بدون باخت طی کنید.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به نتیجه دیدار امروز ایران و مصر در قهرمانی مردان جهان، گفت: حال من خوب نیست، امروز نتیجه تیم ملی همه را شوکه کرد، عذرخواهی می‌کنم اگر اون طراوت لازم را در صحبت هایم ندارم. این را به حساب اینکه از موفقیت شما خوشحال نشدم، نگذارید، ولی امروز متاسفانه اصلا روز خوبی برای من نبود، برای والیبال نبود و به نظرم همه بازیکنان ایران نیز این شرایط را دارند. همه ناراحت هستیم. در هر صورت عذرخواهی می‌کنم. دوست داشتم خیلی زودتر خدمت شما باشم که نشد و به امروز رسید.

تقوی ادامه داد: به عنوان یک عضو کوچک خانواده والیبال از تیم ملی والیبال جوانان که دل مردم را در روز‌های سخت این کشور شاد کرد و باعث افتخار در میدان مهم قهرمانی جهان شد، تشکر می‌کنم. روز‌های سختی که مردم به هر نقطه امیدی چنگ می‌زنند و ازش لذت می‌برند. تیم ملی جوانان چند روزی حال و دل مردم را خوب کرد و مطمئنم که دعای خیر مردم هم همراه شما و تیم خواهد بود. امیدوارم که بتوانیم در حد لیاقت بازیکنان از آنها تشکر کنیم. البته این را هم بگویم که وزارت ورزش، بانک پاسارگارد (حامی والیبال)، دانشگاه فردوسی مشهد و خیلی از جا‌های دیگر درخواست دارند که با این تیم ملی جوانان ملاقات و از زحمات آنها تشکر کنند.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان نیز در این دیدار گفت: خدا را شکر می‌کنم دست پر به ایران بازگشتیم و نتیجه زحمات شش ماهه تیم و کل مجموعه فدراسیون والیبال که شما در راس آن هستید، دیدیم. تمامی عوامل فدراسیون زحمت کشیدند و بچه‌ها اردو‌های خیلی خوبی را در مدت آماده سازی برگزار کردند.

غلامرضا مومنی مقدم تصریح کرد: از مجموعه شهرستان نور و هیات والیبال استان مازندران هم که خیلی زحمت کشیدند برای تیم ملی جوانان تشکر می‌کنم. همه عاشق تیم ملی جوانان بودند و از توجه، سیاست گذاری و اهدافی که جنابعالی از روز اول مشخص کردید و با دیدگاه خیلی خوب شما شروع کردیم نیز تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: از ابتدا به جنگیدن بچه‌ها و نحوه بازی آنها و شخصیت تیمی توجه داشتیم و در مدت آماده سازی نیز هشت اردوی خیلی خوب پشت سر گذاشتیم، هشت اردویی که با چالش‌های بسیار زیادی همراه بود، خیلی سختی کشیدیم و هر چند که مزاحم شما نشدیم، اما حمایت شما را داشتیم.

در ادامه تقوی از مومنی مقدم خواست تا جام قهرمانی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان مرد جهان ۲۰۲۵ خودش در ویترین افتخارات والیبال ایران قرار دهد.