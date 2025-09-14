نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی بیمارستان دامپزشکی و لزوم مدیریت قیمت نهاده‌های دامی، بر تلاش برای رفع چالش‌های پیش روی دامداران و کشاورزان منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه با تولیدکنندگان صنعت دام و طیور و اعضای شورای بخش کشاورزی مهاباد که رئیس دامپزشکی کشور نیز در آن حضور داشت بر لزوم راه‌اندازی بیمارستان دامپزشکی در این شهرستان تاکید کرد و گفت: ارائه خدمات شبانه‌روزی به کشاورزان و دامداران، از نیاز‌های جدی منطقه است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های حوزه دامپزشکی قرار گیرد.

سلام ستوده با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های دامپزشکی در پشتیبانی از تولیدات دامی، اظهار کرد: نبود بیمارستان دامپزشکی موجب شده خدمات‌رسانی به دامداران با محدودیت‌های جدی مواجه شود؛ این در حالی است که دامپروری یکی از ارکان اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

وی همچنین با انتقاد از افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی، گفت: قیمت‌های سنگین این نهاده‌ها موجب شده بسیاری از دامداران از تهیه و تأمین آن ناتوان باشند که این موضوع می‌تواند بر تولید و امنیت غذایی تاثیر منفی بگذارد.

ستوده ادامه داد: تزریق به‌موقع واکسن‌های دامی، موضوعی حیاتی است و کم‌توجهی به آن می‌تواند سلامت دام‌ها را به خطر بیندازد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به نرخ پایین خرید شیر از دامداران، تصریح کرد: قیمت خرید شیر باید به‌صورت کارشناسی تعیین و به مراکز خرید ابلاغ شود تا دامداران بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی و امکانات زیرساختی در شبکه دامپزشکی شهرستان، از رئیس سازمان دامپزشکی کشور درخواست کرد که با تأمین منابع و افزایش نیرو‌های متخصص، نسبت به تقویت این بخش در مهاباد اقدام کند.