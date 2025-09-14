امیر سرتیپ دوم سلیم طباخی با بیان اینکه پنج موزه در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد، تاکید کرد: امسال در دهه فجر در صورت تأمین اعتبار و مساعدت جدی مسئولان استانی، موزه دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد در این دهه افتتاح خواهد شد.
امیر طباخی خاطرنشان کرد: زیرساختهای آب، برق و گاز این موزهها باید آماده شود و در فاز اول علاوه بر مجموعه فرهنگی شامل سالن آمفیتئاتر، مرکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و کتابخانه، باغ موزه که محوطه آن است، باید به بهرهبرداری برسد؛ چرا که بیشترین بازدیدکنندگان از موزهها، از بخشهای باز و باغموزهها دیدن میکنند.