

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل صفیری درباره عملکرد داوران در دیدار‌های روز شنبه گذشته از هفته سوم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: در بازی بین چادر‌ملو و ملوان که با نتیجه مساوی خاتمه یافت از هر تیم، یک بازیکن اخراج شد که هر دو اخراج بر اثر دریافت کارت زرد دوم بود که تصمیم داور در خصوص دادن کارت زرد دوم و اخراج بازیکنان مطابق قانون و به درستی انجام شد.

سرپرست کمیته داوران ادامه داد: در خصوص بازی ذوب آهن و مس رفسنجان که با نتیجه دو بر صفر به سود ذوب‌آهن پایان یافت تصمیم VAR بر اعلام پنالتی به سود تیم ذوب‌آهن و درخواست از داور برای بررسی مجدد صحنه به درستی انجام شد و مطابق پروتکل‌ها داور پس از بازبینی صحنه به درستی اعلام پنالتی نمود. همچنین در بازی شمس آذر و پیکان که با نتیجه یک - یک خاتمه یافت تیم داوری وظایفش را به خوبی انجام داد و تأثیری در نتیجه تغییر نتیجه بازی نداشت.

صفیری درباره عملکرد داور بازی شب گذشته در ورزشگاه شهر‌قدس گفت: در خصوص بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان هم تیم داوری بسیار عالی قضاوت کرد و هیچ مشکلی با کمترین نکته وجود نداشت و یکی از بهترین قضاوت‌های هفته سوم برگزار شد.