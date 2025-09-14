به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال مردم خیر و نیکوکار استان بیش از ۸۰ میلیارد تومان برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند اهدا کنند.

میثم معافی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در سال گذشته افزود: در جشن عاطفه‌های سال گذشته، ۶۸ میلیارد تومان به دانش‌آموزان یتیم و مددجو کمک شد. بسیاری از این دانش‌آموزان امروز به عنوان پزشک، مهندس، استاد دانشگاه و کنشگران برجسته اجتماعی و سیاسی در حال خدمت به کشور هستند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، از همه خیرین و مردم نیک‌اندیش استان دعوت کرد تا با مشارکت در جشن عاطفه‌ها، زمینه تحصیل و پیشرفت دانش‌آموزان نیازمند را فراهم کنند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران روش‌های مشارکت را شامل مراجعه به پایگاه‌های سیار در معابر، مساجد و نمازجمعه‌ها و همچنین استفاده از درگاه‌های مجازی و صندوق صدقات الکترونیکی کمیته امداد (صما) اعلام کرد.