به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین حیدری در جریان بازدید ارسلان زارع استاندار بوشهر از روند اجرای گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها همچنین ضمن تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر اجرا افزود: تمامی موضوعات مرتبط با این طرح در سطح استانی با جدیت پیگیری و تسریع خواهد شد تا روند اجرای آن بدون وقفه ادامه یابد.

شهردار بوشهر با ابراز خرسندی از پیشرفت مطلوب طرح بیان کرد: این گذر به طول تقریباً ۴ کیلومتر طراحی شده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. اجرای این پروژه زیرساختی می‌تواند تحولی اساسی در تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و توسعه غرب تنگک‌ها ایجاد کند.

وی با اشاره به تجربیات موفق شهرداری در اجرای طرح‌های بزرگ در سال‌های گذشته گفت: در صورت تداوم همکاری دستگاه‌های ذیربط، انتظار می‌رود شاهد تکمیل به‌موقع این گذر و آغاز طرح‌های عمرانی مهم دیگری در نقاط مختلف شهر باشیم.

حیدری افزود: گذر ۲۴ متری غرب تنگک‌ها با اهدافی همچون روان‌سازی ترافیک، افزایش ایمنی، ارتقای سطح خدمات شهری و تقویت زیرساخت‌های پدافندی به پیش می‌رود و تکمیل آن نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطقه خواهد داشت.