به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از خانه ملت، رمضانعلی سنگدوینی در تشریح آخرین جلسه از سلسله جلسات قرارگاه رفع ناترازی با موضوع تامین انرژی در فصول سردسال، گفت: امروز جلسه قرارگاه رفع ناترازی در موضوع سوخت زمستانی را با حضور معاونین وزیر نیرو و همچنین معاونین وزیر نفت مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد.

نماینده مردم گرگان در مجلس دوازدهم با تاکید بر ماموریت دکتر قالیباف رئیس مجلس به قرارگاه رفع ناترازی برای تشکیل جلسه و پیگیری تامین سوخت و انرژی در زمستان، مطرح کرد:در این جلسه صحبت‌های معاونین و مسولین شنیده شد و نیازهامندی‌های آن‌ها را بررسی کردیم که به امید خدا بتوانیم در زمستان پیش رو، کمترین مشکل را در بحث تامین انرژی ازجمله برق خانگی و صنعتی، سوخت زمستانی، گاز، سوخت نیروگاه، سوخت صنعت را داشته باشیم. قرار شد که کمیسیون انرژی برنامه‌ریزی، پیشنهادات و گزارش‌های وزارتخانه‌های مرتبط را تا روز سه شنبه هفته جاری را بگیرد و ضمن جمع بندی به رئیس مجلس ارائه دهد.

سنگدوینی با بیان اینکه قرار شد که چهارشنبه این هفته، جمع بندی نهایی کمیسیون انرژی انجام شد، تصریح کرد: طبق دستور رئیس مجلس، بعد از حضور وزیر نیرو در صحن علنی مجلس و گزارشی که به صورت نظارتی داشت، ما یک جلسه با خود وزیر نیرو و معاونینش در کمیسیون انرژی مجلس داشتیم همچنین جلسه‌ای را با مجموعه وزارت نیرو و نفت برگزار کردیم. امروز هم جمع بندی آخر این سلسله نشست‌ها برگزار شد و روز چهارشنبه کمیسیون انرژی جمع بندی نهایی را برای ارائه به رئیس مجلس انجام می‌دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه نسبت به سال گذشته ذخائر خوبی برای تامین انرژی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: البته باید مدنظر داشته باشیم که شرایط و ذخایر خوبی، نسبت به سال گذشته ایجاد شده و در بحث نفت گاز، نفت کوره و.. اقدامات خوبی هم از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و هم وزارت نیرو انجام شده است و امیدواریم بتوانیم امسال کمترین مشکل را در بحث تامین انرژی برای مردم عزیز و همچنین صنایع و نیروگاه‌ها داشته باشیم.