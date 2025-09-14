معاون راهبردی انتظامی جانشین دفتر فرمانده کل قوا در وزارت کشور گفت: تقویت زیرساخت‌ها،معیشت نیروهای انتظامی و تکمیل ایست‌های بازرسی با کمک استانداری و شورای تأمین در استان‌ها در دستور کار قرار گیرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون راهبردی انتظامی جانشین دفتر فرمانده کل قوا در وزارت کشور در جلسه ی توسعه و تقویت زیرساخت‌های نظم و امنیت لرستان گفت: تقویت زیرساخت‌ها، امکانات و معیشت نیروهای انتظامی و تقویت و تکمیل ایست‌های بازرسی با کمک استانداری و شورای تأمین در استان‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

سردار رضا خلیلی با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساختهای عملیاتی، امکانات و معیشت نیروهای انتظامی افزود: راهبردهای مورد تاکید ما در حوزه ی امنیت، بیانات مقام معظم رهبری، برنامه ی هفتم توسعه، راهبردهای وزارت کشور و موضوع مهم امنیت است.





مشاور امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه امنیت، بزرگترین نعمت الهی و اصلی‌ترین نیاز یک کشور است، بیان کرد : ۳۰ درصد خسارت ها در حوزه ی زیرساخت‌ ها است.





سردار خلیلی با بیان اینکه سالانه چندین نفر از نیروهای انتظامی به علت مشکلات ساختاری در ایست بازرسی به شهادت می رسند، گفت:تقویت و تکمیل ایست‌های بازرسی با کمک استانداری و شورای تأمین در استان‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

سردار خلیلی با اشاره به دو بخش مهم مباحث دفاعی و امنیتی و توسعه ی مسکن در این حوزه گفت: ایجاد پایگاه‌های پهپادی و اراضی مورد نیاز آنها در کنار توسعه ی ساختمان‌ها باید در دستور کار باشد.

مشاور امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: همچنین مولدسازی و تغییر کاربری زمین برای تبدیل به اماکن مورد نیاز نیروی انتظامی باید مدنظر استان ها باشد.





سردار خلیلی با اشاره به اینکه هم‌افزایی لازم برای مأموریت‌های نیروی انتظامی ایجاد شود، تاکید کرد: با همت و تلاش‌های استاندار لرستان، این مجموعه، هماهنگی مطلوبی با دستگاه انتظامی استان دارد.