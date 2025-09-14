پخش زنده
امروز: -
اردوی دوازده روزه تیمهای ملی دختران و پسران کبدی جوانان ایران در کیش برای آمادگی حضور در رقابتهای آسیایی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس فدراسیون کبدی ایران در حاشیه اردوی تیمهای ملی، گفت: کیش با زیرساختها و شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت ارزشمندی برای آمادهسازی بازیکنان ملی پوش پیش از حضور در رقابتهای آسیایی دارد.
عباس اورسجی، افزود: کیش با موقعیت جغرافیایی و امکانات متنوع ورزشی میتواند پایگاهی مهم در آمادهسازی تیمهای ملی باشد و نقش مؤثری در ارتقای سطح ورزش کشور ایفا کند.
رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا، خاطرنشان کرد: برخورداری از زیرساختها و تجهیزات کافی یکی از شاخصههای قهرمانی در هر رشته ورزشی است و سالنهای تخصصی، شرایط تمرین در ساحل و استفاده از ظرفیت دریا در کیش، فرصت مناسبی برای تقویت آمادگی جسمانی، روحی و فنی ورزشکاران فراهم کرده است.
اورسجی، گفت: برای بسیاری از ورزشکاران، نوجوان و نونهال، حضور در کیش، اولین تجربه اقامت طولانی خارج از محل سکونتشان است و این تجربه در کنار شرایط اقلیمی خاص جزیره، تأثیر مثبتی بر روحیه و اعتمادبهنفس آنان دارد.
او انتخاب کیش بهعنوان محل برگزاری اردوهای اخیر را تصمیمی راهبردی دانست و گفت: بازیهای آسیایی جوانان در بحرین برگزار میشود و شباهت آبوهوایی کیش با این کشور موجب شد اردوی تیم ملی در این جزیره برپا شود تا ورزشکاران پیش از اعزام، خود را با شرایط میزبان تطبیق دهند.
رئیس فدراسیون کبدی ایران به اهمیت برگزاری همزمان اردوهای بانوان و آقایان اشاره و افزود: تلاش فدراسیون ایجاد شرایط تمرینی برابر بانوان و آقایان فراهم شود. حتی در برخی بخشها امکانات بیشتری برای بانوان در نظر گرفتهایم تا سطح تمرینات آنان ارتقا یابد. علاوه بر این، بانوان با مشاهده تمرینات آقایان میتوانند از نظر فنی نکات ارزشمندی کسب کنند.
او با قدردانی از حمایتهای سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: همکاریها نشان دهنده ظرفیت کیش برای تبدیل به پایگاهی مطمئن برای آمادهسازی تیمهای ملی در رشتههای مختلف ورزشی است.
تیمهای ملی کبدی پسران و دختران از ۲۷ مهر در منامه به مصاف حریفان خود در بازیهای آسیایی جوانان میروند.