گروههای جهادی امسال در شهرستان کبودراهنگ، ۳۵ مدرسه را با هدف ارتقای کیفیت محیط آموزشی و ایجاد نشاط بیشتر دانش آموزان مرمت، بازسازی و رنگ آمیزی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کبودراهنگ گفت: در این طرح میز و نیمکت دانش آموزان و معلمان مرمت، فضای نمازخانهها زیباسازی و دیوارهای حیاط مدرسه مزین به دیوارنگارههای آموزشی و تربیتی شد.
سید صالح اسدی افزود: تابستان امسال خیران برای بازسازی، رنگ آمیزی و خرید تجهیزات مدارس بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک کردند.
او تصریح کرد : ایجاد محیطی شاداب و استاندارد برای تحصیل، نه تنها انگیزه یادگیری دانشآموزان را افزایش میدهد، بلکه موجب ارتقای کیفیت آموزش و نشاط اجتماعی نیز میشود.