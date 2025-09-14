به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این استان از نظر نیروی انسانی در وضعیت مازاد قرار دارد، تأکید کرد: وضعیت نیروی انسانی ما از جمله استان‌های خاص کشور است. هم اکنون ۲۲۳ نیروی مازاد به ویژه در مقطع ابتدایی داریم که بدون ابلاغ هستند و ورود نیروهای انتقالی جدید، مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد خواهد کرد.

رضایی از راه اندازی رشته‌های نمایش و موسیقی در شهرستان گچساران خبر داد و گفت: مجوز راه‌اندازی این رشته‌ها اعم از پسرانه و دخترانه اخذ شده و از سال تحصیلی جاری، دانش‌آموزان مستعد می‌توانند در این رشته‌ها ثبت‌نام کنند.

وی با اشاره به نبود هنرستان جوار صنعت در استان افزود: مقرر شده بود اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای نسبت به راه‌اندازی این هنرستان اقدام کند. با این حال، اعلام شد که متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، زیرا فضای پیش‌بینی شده هنوز در اختیار آموزش و پرورش قرار نگرفته است.

رضایی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: سازمان مرکزی، دستورالعمل‌های مربوط به سنجش سلامت و ثبت‌نام نوآموزان را تعیین کرده است که بر این اساس، کودکان ۴ تا ۶ سال در مناطق و دهستان‌ها تحت پوشش برنامه‌های پیش‌دبستانی قرار خواهند گرفت، فعالیت رسمی پیش‌دبستانی‌ها از روز شانزدهم مهرماه، ساعت هشت صبح خواهد بود.

وی در ادامه به موضوع تجهیزات مدارس اشاره و تصریح کرد: با پیگیری‌های مجمع و تصویب اعتبارات، مبلغی حدود ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات اولیه شامل میز اداری، صندلی معلم، میز معلم، پایه‌ها و سایر ملزومات ضروری تخصیص یافت و روز شنبه این هفته در بین شهرستان‌ها و مناطق توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه حدود ۵ هزار و ۶۰۰ صندلی دیگر نیز در سطح مدارس استان نیاز است، افزود: لیست نیازمندی‌ها از قبل به اداره کل نوسازی مدارس ارسال شده و پس از خریداری، به مدارس ارسال خواهد شد. همچنین، تجهیزات ورزشی به ارزش حدود به ۸ میلیارد تومان نیز همزمان توزیع می‌شود تا مشکل کمبودها برطرف شود.

وی با بیان اینکه فرآیند توزیع کتب درسی و صدور ابلاغ نیروها به خوبی در حال انجام است، اظهار کرد: انتظار داریم تمام دستگاه‌های مرتبط، آموزش و پرورش را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و پرنشاط‌تر سال تحصیلی یاری کنند.

وی به معضل ترافیک و سرویس مدارس اشاره و تاکید کرد: موضوع سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان به شهرداری‌ها واگذار شده است. با وجود زحمات انجام شده اما متأسفانه استقبال اولیا و ثبت‌نام در سامانه بسیار کم بوده و این یک معضل جدی است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در خاتمه با اشاره به چند پروژه خاص، یادآور شد: چهار دبیرستان در استان نیازمند تبدیل وضعیت از عادی به نمونه دولتی هستند که این امر مستلزم مصوبه شورای آموزش و پرورش استان است.