مدیر حج و زیارت مازندران از آغاز ثبتنام عمره مفرده برای دارندگان سند اولویت ۱ تا ۶۰۰ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر حج و زیارت مازندران از آغاز ثبتنام عمره مفرده برای دارندگان سند اولویت ۱ تا ۶۰۰ تشرف به خانه خدا خبر داد و گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی سازمان حج و زیارت نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
اسماعیلی با اشاره به اختصاص ۱۹ کاروان به استان مازندران افزود: با توجه به فرصت محدود، ضروری است متقاضیان هرچه سریعتر برای تکمیل ظرفیت کاروانها ثبتنام کنند.
وی هزینه تمامشده عمره مفرده امسال را بین ۶۲ تا ۶۴ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: زوجهای جوانی که در سال ۱۴۰۴ عقد کردهاند نیز میتوانند با استفاده از سهمیه ویژه سازمان حج و زیارت در سامانه ثبتنام کرده و امسال به سفر عمره مشرف شوند.
مدیر حج و زیارت مازندران یادآور شد: اعزام زائران عمره مفرده استان از ۱۰ شهریور از طریق فرودگاههای تهران و گرگان آغاز شده و نخستین پرواز از فرودگاه شهدای ساری نیز چهارم مهر انجام خواهد شد.