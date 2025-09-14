پخش زنده
ایران به عضویت «برنامه چارچوب جهانی کمآبی در بخش کشاورزی» (WASAG) سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام این خبر گفت: پس از پیگیریهای دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان فائو در رم، معاونت آب و خاک از آگوست ۲۰۲۵ ( مرداد 1404) بطور رسمی همکاری خود را با این برنامه به عنوان عضو جدید آغاز کرد.
صفدر نیازی شهرکی با اشاره به نشست خود با «لی لیفنگ» مدیر بخش آب و خاک سازمان فائو در حاشیه سیزدهمین اجلاس سالانه مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک سازمان فائو در ایتالیا، افزود: در این نشست بر توسعه همکاریهای فنی مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در بهینهسازی مدیریت پایدار آب و خاک در ایران تاکید شد.
به گفته وی، لیفنگ در این نشست با تاکید بر تاریخ کشاورزی چند هزار ساله در ایران، از قنات به عنوان نمونه بارز استفاده کشاورزان ایرانی از تجارب و دانش بومی نام برد و با استقبال از توسعه همکاریها با ایران، پیشنهاد کرد اقدامات قانونی برای عضویت رسمی ایران و مشارکت معاونت آب و خاک به عنوان همکار دولتی در برنامه "چارچوب جهانی کمآبی در بخش کشاورزی" موسوم به WASAG در دستور کار قرار گیرد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: چارچوب جهانی کمبود آب در کشاورزی (WASAG) با ابتکار بخش آب و خاک سازمان فائو تشکیل شده و هماکنون با حضور ۷۶ کشور و نهاد بینالمللی، در زمینه توسعه و استقرار سیاستها، استراتژیها و برنامههای مقابله با چالش کمبود آب و بهبود مصرف آب در کشاورزی برای تضمین امنیت غذایی جهانی همکاری میکند.
این همکاری به عنوان نقطه عطفی در روابط فنی ایران و فائو است که سبب ارتقای سطح دانش فنی، ایجاد فرصتهای ایدهآل برای کارشناسان و متخصصان بخش آب و کشاورزی کشور، بهبود کیفیت طرحهای تخصصی مرتبط با مدیریت پایدار آب و خاک و نیز تقویت و ارتقای نقش ایران در مجامع بینالمللی تخصصی و رسمی خواهد بود.