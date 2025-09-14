پخش زنده
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: در سفر آخرهفته وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر موضوعات مهمی در بخشهای خانه و راه و بهویژه راهآهن شیراز ـ بوشهر پیگیری میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما درباره سفر پیش روی وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر گفت: بر پایه وعدهای که به مردم داده بودیم، با همراهی همکارانمان در مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر تغییر شرایط استان و نگاه ویژه مسئولان کشوری به آن گرفته شده است.
جعفر پورکبگانی با اشاره به اینکه این موضوع را در دیدار با ۱۳ وزیر و مسئولان کشور گفتهایم، افزود: یکی از سیاستهای کلان نظام، اقتصاد دریاپایه است که استان بوشهر با داشتن مرز طولانی دریایی باید به آن نگاه ویژهای شود.
او با بیان اینکه ناوگان ریلی و ناوگان دریایی در استان بوشهر نیازمند تحول و توسعه است، اضافه کرد: باید با ژرفتر کردن حوضچهها شرایط برای پهلوگیری شناورهای بالای ۵۰ هزار تن فراهم شود. همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی که با نظر و مجوز رهبر انقلاب برای راهآهن بوشهر در نظر گرفته شده بود، باید با پافشاری، ستانده شود.
پورکبگانی ادامه داد: قطعات راهآهن بوشهر تعطیل است و شنیدهام که کارگران و کارکنان آن چندین ماه حقوق دریافت نکردهاند؛ که باید به حق آنان رسیدگی شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: در بخشهای جادهای نیز باید نگاه ویژهای به استان شود؛ مسئولیتهای اجتماعی نفت در حال انجام است و ۱۵۰ میلیارد تومان برای جاده ساحلی بوشهر ـ گناوه تزریق شد که پیشتر نیز صورتوضعیتهای آن پرداخت شده بود.
پورکبگانی افزود: جاده گناوه ـ میشان نیز در بودجه نشسته و دارای ردیف شده است. آب و فاضلاب نیز در بودجه آمده است.
او با بیان اینکه آب و فاضلاب شهرهای عالیشهر و چغادک نیز باید حل شود، گفت: اگر به زیرساختها توجه نشود، مسکن مهر آنها در سه چهار سال آینده بافت فرسوده میشود که در کنار مسکن ملی بوشهر به آن خواهیم پرداخت و زوجهای جوان را نیز باید دارای مسکن کنیم.