در تکیه زاغرم تفرش، قدیمی‌ترین تکیه تعزیه خوانی کشور، مستندی ۱۵ قسمتی با عنوان «شبیه انجم» تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مستند شبیه انجم از تولیدات شبکه آفتاب در ۱۵ قسمت تولید می‌شود.

این مستند که برگرفته از هویت استان مرکزی با موضوع تعزیه است در تکیه زاغرم شهرستان تفرش درحال تولید است.

شهر تفرش به عنوان مهد تعزیه در کشور شناخته شده است و قدمت تعزیه در این شهرستان به زمان صفویه برمی‌شود.

تکیه زاغرم قدیمی‌ترین تکیه تعزیه خوانی ثبت شده در فهرست آثار ملی است.

این بنا در سال ۱۱۷۲ هجری قمری و ۱۱۲ سال پیش از تکیه دولت تهران توسط میرزا شریف تفرشی بنا نهاده شد.

در سال ۱۲۷۴ هجری قمری نیز به همت میرزا سید کاظم مستوفی تفرشی وزیر دواب ناصرالدین شاه بازسازی و مسقف شده است.

همه ارکان معماری در این بنا به صورت قرینه قرار گرفته و از نکات برجسته آن، وجود آب انبار در داخل تکیه است.