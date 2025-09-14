مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در احکامی جداگانه مشاور مدیرعامل و دو سرپرست معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و توسعه مدیریت را منصوب کرد.

انتصاب مشاور مدیرعامل و دو سرپرست معاونت های فرهنگی و اجتماعی و توسعه مدیریت کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با قدردانی از تلاش‌های اسداله علیزاده در حوزه توسعه مدیریت، گفت: رشد و توسعه درآمد‌های پایدار، بهره‌وری، شفافیت مالی و استفاده بهینه از منابع باید به عنوان اولویت اصلی معاونت در دستور کار باشد.

او افزود: در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز، ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان و گردشگران از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید توجه شود.

محمد کبیری با قدردانی از خدمات ارزنده سرپرست پیشین معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود رهبری را به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه آموزش‌های عمومی و توسعه پایدار فرهنگی معرفی کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش احکام جابر محمودی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت، اسداله علیزاده به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعی و مسعود رهبری به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه آموزش‌های عمومی و توسعه پایدار فرهنگی توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعطا کرد.