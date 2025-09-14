اهدای ۳۰۰ بسته نوشت افزار به دانشآموزان خانواده زندانیان در لرستان
مدیرکل زندانهای لرستان از اهدای ۳۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان خانواده های زندانیان نیازمند در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان
؛مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی لرستان گفت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، بسته های نوشت افزار بین دانشآموزان تحت پوشش انجمنهای حمایت از خانواده زندانیان استان توزیع شد.
عبدالمجید کشوری با اشاره به ۷۲۰ دانشآموز لرستانی تحت پوشش پنج انجمن حمایتی در استان افزود:در مرحله ی نخست، ۳۰۰ بسته نوشت افزار بین خانواده های زندانیان نیازمند شهرستان خرمآباد توزیع شد.
همچنين در پويشِ مهر علوی بنيادِ علوی استان بسته های نوشت افزار بين دانش آموزان مناطق عشايری توزيع می کند .