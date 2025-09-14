پخش زنده
پروژه «خوانایی شهر» با هدف بهبود تابلوگذاری و هدایت مسیر در معابر اصلی و جمعکننده منطقه در حال اجراست و تاکنون تابلوها در چند محور اصلی نصب و بازپیرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید امیر سیدهنجن، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۳ در خصوص اجرای پروژه «خوانایی شهر» در سطح منطقه گفت: این طرح با هدف بازپیرایی و ساماندهی تابلوهای معابر و هدایت مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: کلیه بزرگراهها، خیابانهای اصلی و معابر جمعکننده و پخشکننده منطقه در قالب این پروژه تحت پوشش قرار گرفته و تابلوهای اسامی معابر و مسیرنماها مورد بازپیرایی و اصلاح قرار میگیرند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۳ با اشاره به اهمیت این اقدام تصریح کرد: اجرای پروژه «خوانایی شهر» نقش مهمی در ارتقای خوانایی بصری، بهبود هدایت مسیر و تسهیل تردد شهروندان و مسافران خواهد داشت.
سیدهنجن در ادامه گفت: در حال حاضر، تابلوهای «خوانایی شهر» در دو نقطه شامل سیمتری نیروی هوایی، احمدزاده شورا و همچنین مسیل منوچهری نصب و اجرا شده است.