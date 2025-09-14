شرکت ملی صنایع مس ایران به منظور حمایت از تولید داخلی و شناسایی شرکت‌های توانمند، سامانه جامع سازندگان مجاز را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی در این شرکت راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از مس‌پرس، همه سازندگان و شرکت‌های داخلی واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://crm.icicogroup.com نسبت به ثبت‌نام و ارائه اطلاعات خود اقدام کنند.

هدف از ایجاد این سامانه، تکمیل بانک اطلاعاتی سازندگان تجهیزات طرحهای توسعه‌ای و نوسازی و همچنین تشکیل وندورلیست جامع سازندگان مجاز است تا از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در طرحهای آتی شرکت ملی صنایع مس ایران استفاده شود.