به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۲۰ بسته غذای حیوانات خانگی به ارزش ۷۸۲ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را برابر گزارشات واصله و در بازرسی از مرسولات پستی شرکت پست استان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.