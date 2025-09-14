پخش زنده
امروز: -
نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه پایتخت قطر و با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه پیش از آغاز این نشست با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و تبادل نظر کرد.
اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار میشود.
این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی - عربی است که برای روز دوشنبه برنامهریزی شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت خواهد کرد.