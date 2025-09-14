نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی با حضور عراقچی

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه پایتخت قطر و با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.