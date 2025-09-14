پخش زنده
نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی از وضعیت معدل دانش آموزان استان نسبت به سایر استانها ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد بهرامی به وضعیت نامطلوب معدل دانشآموزان استان در مقایسه با سایر استانهای کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت معدل دانش آموزان این استان در سطح کشور خوب نیست و مسئولان باید در این زمینه چاره اندیشی کنند.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون خطاب به مدیران آموزش و پرورش افزود: از سال آینده، معدل دانشآموزان استان، ثمره و نتیجه مستقیم مدیریت مسئولان آموزش و پرورش خواهد بود.
وی با اشاره به فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، خاطرنشان کرد: اول مهر نزدیک است و همه ما باید برای ایفای نقش خود در این عرصه مهم آماده باشیم. پیش از این نیز شهرداری به عنوان یکی از پایههای اصلی در حوزه فرهنگی، در جاهایی که نیاز بود، حضور فعال داشته است.
محمد بهرامی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی از ما به بحث آموزش و اهمیتی که دارد، توجه کافی نداریم ، عنوان کرد: جامعه هایی که موفق بودهاند، آموزش را در رأس همه امور خود قرار دادهاند.
وی در ادامه با انتقاد از نگاه جزیرهای دستگاهها به آموزش و پرورش، افزود: همه ما هدفی واحد داریم. هیچ خانوادهای نیست که با آموزش و پرورش ارتباط نداشته باشد.
بهرامی با اشاره به تکالیف مالی پیشبینی شده در قانون برای دستگاهها و استانداران، یادآور شد: اوضاع آموزش و پرورش بر اساس سرانهها خوب نیست بر اساس قانون، دستگاههای مختلف موظف به کمک هستند. این کمکها خطر زیادی برای دستگاهها ندارد، بهویژه برای دستگاههایی که پروژههای کلانی دارند و اعتبارات زیادی در اختیارشان است.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در ادامه این نشست، با اشاره به تجربه چند ساله خود در دستگاههای مختلف، اظهار داشت: برخی دستگاهها انصافاً خوب پای کار میآیند و کمک میکنند، اما متأسفانه برای همراهی برخی دیگر، باید بسیار سختی کشید.
وی با بیان مثالی بدون اشاره به دستگاه خاصی برای جلوگیری از ایجاد حساسیت، تصریح کرد: اگر این دستگاهها پای کار باشند، بسیاری از مشکلاتی که هم در ابتدای بازگشایی مدارس و هم در طول سال برای مردم به وجود میآید، به راحتی برطرف خواهد شد.
بهرامی به مشکل اساسی در سیستم حملونقل دانشآموزی اشاره و تأکید کرد: سیستم حملونقل کارآمدی برای سرویس دانشآموزی در شهر وجود ندارد و بخش خصوصی در این زمینه غایب است.