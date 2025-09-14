پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت و درمان فومن از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بهداشت درمان و سلامت در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نصرالله کوهستانی در همایش تجلیل از بهورزان فومن با اشاره به اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بهداشت درمان و سلامت در این شهرستان گفت: این میزان اعتبار برای مرمت بازسازی و تجهیز ۱۸ مرکز بهداشتی و درمانی در این شهرستان هزینه میشود.
حجت الاسلام والمسلمین داودی امام جمعه فومن هم در این همایش با تاکید بر لزوم جوان سازی جمعیت گفت : حرکت چرخهای علمی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی سیاسی فرهنگی و نظامی کشور نیاز به به نیروهای جوان و کارآمد داردو همه باید در خصوص جوان سازی جمعیت تلاش کنیم.
خبر خوش نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی برای بهورزان
سید کریم معصومی در این همایش گفت: نمایندگان مجلس تلاش میکنند تا ۲سال دوران آموزشی بهورزان جزء سوابق خدمتی آنها محسوب شود.
در این همایش با دادن لوح از خدمات بهورزان فومن تجلیل شد.