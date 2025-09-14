تجلیل از خدمات بهورزان فومن تجلیل از خدمات بهورزان فومن تجلیل از خدمات بهورزان فومن تجلیل از خدمات بهورزان فومن تجلیل از خدمات بهورزان فومن تجلیل از خدمات بهورزان فومن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نصرالله کوهستانی در همایش تجلیل از بهورزان فومن با اشاره به اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بهداشت درمان و سلامت در این شهرستان گفت: این میزان اعتبار برای مرمت بازسازی و تجهیز ۱۸ مرکز بهداشتی و درمانی در این شهرستان هزینه می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین داودی امام جمعه فومن هم در این همایش با تاکید بر لزوم جوان سازی جمعیت گفت : حرکت چرخ‌های علمی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی سیاسی فرهنگی و نظامی کشور نیاز به به نیرو‌های جوان و کارآمد داردو همه باید در خصوص جوان سازی جمعیت تلاش کنیم.

خبر خوش نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی برای بهورزان

سید کریم معصومی در این همایش گفت: نمایندگان مجلس تلاش میکنند تا ۲سال دوران آموزشی بهورزان جزء سوابق خدمتی آنها محسوب شود.

در این همایش با دادن لوح از خدمات بهورزان فومن تجلیل شد.