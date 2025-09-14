به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید فرشید میرسالاری گفت: در راستای پروژه مهر، یک باب مدرسه در شهرستان هفتکل بطور کامل تعمیر و تعداد ۱۵ مدرسه دیگر که نیاز به تعمیر، رنگ آمیزی، سرویس‌های بهداشتی و بازسازی داشتند، مرمت شدند.

وی ادامه داد: هزینه انجام این ۱۶ مدرسه به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان هزینه بوده که این هزینه‌ها توسط شرکت سیمان خوزستان، اداره کل نوسازی مدارس و خیرین تامین و پرداخت گردید.

سرپرست اداره آموزش و پرورش هفتکل بیان کرد: در آسایش و آرامش معلمان و دانش آموزان در سال تحصیلی جدید، تعداد ۲۰۰ دستگاه کولر گازی از ۱۹ مدرسه که نیاز به سرویس و گازگیری داشتند نیر تعمیر شد.