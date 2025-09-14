پخش زنده
در دیداری که با حضور غلامحسین آزاد، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و سرمایهگذار بخش خصوصی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر برگزار شد، بر حمایت کامل فرمانداری از طرحهای سرمایهگذاری بهویژه در زمینه نیروگاه خورشیدی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛غلامحسین آزاد در این دیدار با اشاره به سیاستهای حمایتی استاندار آذربایجان غربی در راستای جذب سرمایهگذاری، اظهار داشت:درهای فرمانداری خوی به روی تمامی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بخش خصوصی باز است و آمادهایم از طرحهای توسعهای بهویژه در حوزه انرژیهای نو حمایت کنیم.
در این نشست، طرح احداث نیروگاه خورشیدی ۱۶ مگاواتی توسط سرمایهگذار بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار اجرا خواهد شد و براساس برآوردهای انجامشده، با جذب سرمایهای بالغ بر ۸ میلیون دلار، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای بیش از ۳۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
این پروژه هماکنون در مراحل پایانی بررسی قرار دارد و در صورت تأیید نهایی مراجع ذیربط و تأمین اعتبارات لازم، پیشبینی میشود تا پایان ششماهه نخست سال آینده به بهرهبرداری برسد