به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در نشست شورای آموزش و پرورش با بیان اینکه جلسات شورای آموزش و پرورش باید به صورت مستمر و منظم تشکیل شود، گفت: پیگیری مصوبات قبلی امری ضروری است تا بتوانیم عملکرد و زحمات انجام شده را به درستی ارزیابی و سنجش کنیم.

رحمانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: برنامه مهر قبلاً تبیین شده و از همه دستگاه‌ها به ویژه شهرداری و صنعت و معدن درخواست می‌شود تا در زمینه‌هایی مانند پوشاک دانش‌آموزان و سایر بسترهای لازم برای برگزاری باشکوه این ایام، نهایت همکاری را داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری جشن‌های مختلف برای استقبال از دانش‌آموزان افزود: اولین و مهمترین موضوع، ارتقای کیفیت آموزش است. باید برای این امر شاخص‌های سنجش و اندازه‌گیری دقیقی تهیه و در بازه‌های زمانی مشخص (دو یا سه ماهه) پیگیری شود تا میزان پیشرفت

محسوس باشد.

رحمانی با بیان اینکه باید از کلی‌گویی خارج شویم و با معیارهای مشخص، کار را پیش ببریم، گفت: بازنگری در فرآیند آموزش و یادگیری در این راستا بسیار حائز اهمیت است.

رحمانی موضوع دوم را پرهیز از هرگونه تبعیض و نگاه سیاسی عنوان کرد و تأکید کرد: اگر در گذشته آثاری از نگاه سیاسی یا تبعیض‌آمیز در حوزه آموزش وجود داشته، باید به حداقل ممکن برسد و به سمت صفر حرکت کند. پیشرفت واقعی در گرو حذف نگاه‌های غیرکارشناسی و غیرمنطقی و جایگزینی آن با شایسته‌سالاری در تمامی عرصه‌ها، از انتخاب مدیران گرفته تا واگذاری مسئولیت‌ها و پیگیری برنامه‌هاست.

وی سومین محور مهم را اجرای بی‌کم و کاست طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی دانست و ابراز داشت: این طرح از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت است و استان ما تاکنون جایگاه خوبی داشته است.

استاندار در ادامه خطاب به مدیران آموزش و پرورش افزود: لازم است گزارش‌های مقایسه‌ای دقیقی ارائه شود که جایگاه واقعی ما را در مقایسه با استان‌های همجوار نشان دهد. این گزارش‌ها باید کاستی‌ها و نقاط قوت ما را به وضوح مشخص کند تا دچار خوش‌بینی کاذب نشویم.

رحمانی به موضوع احصا و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان نیز پرداخت و یادآور شد: بخشی از این مشکلات در سطح کلان است که باید از طریق پیشنهاد لوایح و پیگیری‌های لازم دنبال شود و بخشی نیز در اختیار خود استان است که باید برای رفع آن تلاش کنیم. معلم باید انگیزه کافی برای تدریس داشته باشد.

وی در ادامه به موضوع پرداخت‌های مالی و سازماندهی نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: مسأله پرداخت‌ها یک معضل کلان اداری است. در بحث سازماندهی نیروها نیز وجود نیروی مازاد نشان‌دهنده ضعف در فرآیندهای جذب و به‌کارگیری است. باید در سطح کشور پیشنهادات اصلاحی ارائه دهیم و در سطح استان نیز برای ساماندهی آن تلاش کنیم.

استاندار بر ترویج روحیه رقابت سالم در فضای آموزشی اشاره کرد گفت: باید برای معلمان و دانش‌آموزانی که عملکرد بهتری دارند، مشوق‌ها و توجهات بیشتری در نظر گرفته شود. برگزاری اردوگاه‌های آموزشی، مسابقات ورزشی و سایر برنامه‌های انگیزشی برای دانش‌آموزان و فرهنگیان باید در دستور کار جدی قرار گیرد. دغدغه اصلی ما در سال جاری باید ارتقای کیفیت آموزشی باشد.

وی در پایان با تشکر از سایر اعضا به ویژه اشاره به نکات مطرح شده توسط خانم بختیاری در خصوص توجه به آموزش کودکان استثنایی، تصریح کرد: شورای آموزش و پرورش استان باید به تمامی این موضوعات به خوبی بپردازد. شهرداری‌ها نیز می‌توانند نقش بسیار مؤثری در ایجاد انگیزه و کمک به آموزش و پرورش ایفا کنند.