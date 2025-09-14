انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محور سلماس به خوی ۱ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه «۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور سلماس به خوی (محور فرعی روستای وردان به روستای سرای ملک) اعلام شد.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی افزود:بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره‌تپه هلال احمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:این حادثه ۱ مصدوم داشت که بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد.