به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همزمان با سراسر کشور جشن بزرگ عاطفه‌ها با هدف کمک به ۵۴ هزار دانش‌آموز زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی در استان خوزستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پارسال ۵۵ هزار بسته تحصیلی در بین دانش‌آموزان استان توزیع شد، اظهار کرد: امسال نیز همین تعداد بسته با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد ریال اهدا خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان بیان کرد:در جشن عاطفه‌های امسال پایگاه‌های نمادین برپا خواهد شد، اما پرداخت کمک‌های مردمی با کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۶۱ مربع و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ انجام می‌شود.