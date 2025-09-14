پخش زنده
عملیات تسطیح و آمادهسازی محوطه تصفیهخانه فاضلاب این شهرستان با بهرهگیری از تکنولوژی GPS و بهصورت ماهوارهای انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛تقی پاشایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در اینباره گفت: «تسطیح ماهوارهای فرآیندی است که با استفاده از موقعیتیابهای دقیق ماهوارهای، ارتفاع نقاط مختلف زمین را با دقت میلیمتری اندازهگیری کرده و زمین را بر اساس همین نقاط تسطیح میکند. اجرای این روش باعث افزایش دقت و کیفیت عملیات آمادهسازی زمین شده و مسیر اجرای پروژههای عمرانی را تسهیل میکند.»
وی افزود: «استفاده از فناوریهای نوین مانند GPS در پروژههای تصفیهخانهای، علاوه بر صرفهجویی در زمان و منابع، سطح ایمنی و دقت کار را نیز به شکل چشمگیری افزایش میدهد و ما در تلاش هستیم تا این روشها در تمامی پروژههای عمرانی و زیرساختی شرکت بهکار گرفته شود.»
عملیات انجامشده شامل تعیین دقیق ارتفاع نقاط مختلف زمین، اصلاح شیبها و آمادهسازی بستر برای اجرای مراحل بعدی پروژههای تصفیهخانه فاضلاب بود و با موفقیت به پایان رسید.