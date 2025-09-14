به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا کاظمی گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان حین کنترل خودرو‌های عبوری درمحور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودرو باری جک مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی از کشف ۱۱ راس گاو بدون مجوز حمل در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: متهم ۵۶ ساله با تشکیل پرونده به مراجعه قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رودبار با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: احشام کشف شده به دامپزشکی شهرستان تحویل داده شد.

سرهنگ رضا کاظمی از شهروندان خواست برای حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با رواج بیکاری در جامعه که دستاورد عرضه انواع کالا‌های خارجی و قاچاق است با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در این زمینه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.