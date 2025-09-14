پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی گفت: برای برگزاری شایسته و مطلوب کنگره ۱۲ هزار شهید، تمامی ظرفیتهای موجود در استان بهکار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی صبح امروز در جلسه شورای سیاستگذاری کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجانغربی با بیان اینکه برای برگزاری کنگره، باید از تمامی داشتههایمان به نحو مطلوب استفاده شود، افزود: رسانهها با تمام توان پایکار آمده و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نکنند.
وی همچنین استفاده از ابزارهای مختلف هنری را ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: هنرمندان رشتههای هنری مختلف با خلق آثاری با موضوع شهید و شهادت، زمینه را برای برگزاری بهتر کنگره فراهم کنند.
استاندار آذربایجانغربی به نقش شاعران در برگزاری این کنگره نیز اشاره کرده و افزود: شاعران با سرودههای خود میتوانند نقش موثری در این زمینه ایفا کرده و گامهای موثری بردارند.
رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه برای برگزاری بهتر کنگره، جریانسازی کرده و فضای استان را مساعد کنیم، اضافه کرد: آذربایجانغربی شهدای بیشماری تقدیم دفاع مقدس و انقلاب کرده و باید تلاش کنیم جوانها را با رشادتها و مبارزات آنها آشنا کنیم.
وی در پایان با اشاره به امنیت موجود در استان، افزود: آذربایجانغربی به برکت خون شهدا از امنیت کامل برخوردار است و در این زمینه هیچ مشکلی ندارد.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه پیام شهدا باید با زبان هنر به نسل جوان و جدید منتقل شود، گفت: پیام شهدا با توجه به اینکه این استان دارای شهدای والامقامی، چون شهیدان باکری است، باید به شکل شایسته به ذهنها منتقل شود.
سردار عبدالرضا آزادی همچنین با بیان اینکه تولید فیلم، چاپ کتاب و برنامههای فرهنگی از دیگر اقدامات ماندگار در این زمینه است، افزود: باید در زمینه برگزاری کنگره ملی شهدای آذربایجانغربی جریان سازی انجام شود تا همه مردم از برگزاری آن آگاهی پیدا کنند.
فرمانده سپاه شهدای استان نیز در این جلسه برگزاری کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجانغربی را اقدامی فاخر در استان عنوان کرده و گفت: هدف از این اقدامات تنها اجرای کنگره نیست بلکه هدف اصلی اثرگذاری فرهنگی شایسته است.
سردار محمدحسین رجبی همچنین با بیان اینکه از هر فضایی برای برگزاری مطلوب کنگره استفاده شود، افزود: آذربایجانغربی ظرفیتهای فرهنگی خوبی دارد که میتواند در برگزاری این برنامه فاخر موثر باشد.