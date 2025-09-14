پخش زنده
علیرضا رفیعیپور رئیس سازمان دامپزشکی کشور ظهر امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و درباره همکاریهای مشترک گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به موقعیت ویژه استان در همسایگی با کشورهای مختلف، مرزها را فرصتی راهبردی برای توسعه تجارت دانسته و گفت: سازمان دامپزشکی با همراهی آذربایجانغربی میتواند برنامههای مشترک برای ساماندهی تجارت نهادههای دامی، دام زنده و محصولات پروتئینی داشته باشد.
رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه آذربایجانغربی میتواند به دروازهای مطمئن برای تجارت محصولات دامی ایران با کشورهای همسایه تبدیل شود، افزود: از اینرو هماهنگی دستگاههای اجرایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در مرزها ضروری است.
وی در پایان با اشاره به برخی مسائل در حوزه تأمین مایحتاج مردم، خاطرنشان کرد: امروز نگاه سازمان دامپزشکی باید متناسب با شرایط تحریمی و نیازهای تجارت بینالمللی تغییر کرده و از ظرفیت استانهای مرزی و کشورهای همسایه استفاده کند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز با اشاره به مسئولیت این سازمان در نظارت بر سلامت تولیدات داخلی شامل شیر، گوشت، مرغ، تخممرغ و عسل، گفت: سازمان دامپزشکی میکوشد در کنار تسهیلگری تجارت، سلامت جامعه را تضمین کند.
علیرضا رفیعیپور همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت مرزها برای توسعه تجارت فرآوردههای دامی سالم و استاندارد تأکید کرده و افزود: تشکیل کارگروههای علمی، ارتقای زنجیرههای تولید داخلی و گسترش مراودات بینالمللی از جمله اقداماتی است که میتواند به ارتقای امنیت غذایی کشور کمک کند.
در پایان این دیدار دو طرف بر توسعه زیرساختهای دامپزشکی در مرزهای استان، تسهیل صدور مجوزهای بهداشتی و تقویت نقش استانهای مرزی در تحقق امنیت غذایی ملی تأکید کردند.