کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی تیم داوری دیدار تیمهای فوتبال الوصل امارات و استقلال در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲ را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام ای اف سی تیم داوری مصاف روز چهارشنبه الوصل امارات و استقلال به شرح زیر اعلام شد:
مسئول برگزاری بازی: عبدالحمید عبدالغفور از مالدیو
ناظر داوری: سیرینیواسان سورش از هند
داور وسط: گمینی نیون روبش از سریلانکا
کمک داوران: دانیه گدارا هماتونگا و بودیکا کومارا آراچیگه از سریلانکا
داور چهارم: ساماراتونگ مادوشانکا از سریلانکا
دیدار تیمهای فوتبال الوصل - استقلال چهارشنبه این هفته ساعت ۱۹:۳۰ در امارات برگزار میشود.