

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام ای اف سی تیم داوری مصاف روز چهارشنبه الوصل امارات و استقلال به شرح زیر اعلام شد:

مسئول برگزاری بازی: عبدالحمید عبدالغفور از مالدیو

ناظر داوری: سیرینی‌واسان سورش از هند

داور وسط: گمینی نیون روبش از سریلانکا

کمک داوران: دانیه گدارا هماتونگا و بودیکا کومارا آراچیگه از سریلانکا

داور چهارم: ساماراتونگ مادوشانکا از سریلانکا

دیدار تیم‌های فوتبال الوصل - استقلال چهارشنبه این هفته ساعت ۱۹:۳۰ در امارات برگزار می‌شود.