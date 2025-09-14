به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی کلانتری در برنامه «روی خط خبر» گفت: نمایشگاه «ایران نوشت» با هدف تأمین مایحتاج نوشت‌افزاری دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی، از ۱۸ تا ۲۸ شهریور در تهران و شش استان مشهد، شیراز، قم، یزد، کرج و اهواز برگزار می‌شود.

وی افزود: ساعات بازدید نمایشگاه از ۱۴ تا ۲۱ است و علاوه بر حضور فیزیکی، نسخه مجازی نمایشگاه برای دسترسی تمامی هموطنان در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

دبیر نمایشگاه ایران نوشت گفت: نوشت‌افزار‌ها علاوه بر کاربرد آموزشی، نقش مهمی در شکل‌گیری هویت فرهنگی دانش‌آموزان دارند. در این راستا، امسال محصولات نمایشگاه با طرح‌هایی از قهرمانان ملی، شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر و نماد‌های اقتدار ملی مانند موشک و پهپاد و همچنین نماد‌های فرهنگی و تاریخی ایران مانند تخت جمشید و آثار برجسته شیراز طراحی شده‌اند تا حس افتخار و هویت ملی را در دانش‌آموزان تقویت کنند.

کلانتری افزود: پویش «همه حاضر» در این نمایشگاه برگزار می‌شود. در این پویش، بسته‌های نوشت‌افزاری با قیمت تولیدی تهیه و توسط گروه‌های جهادی به مناطق محروم کشور ارسال می‌شوند.

دبیر نمایشگاه ایران نوشت گفت: در این نمایشگاه، تولیدکنندگان نوشت‌افزار بدون واسطه محصولات خود را عرضه می‌کنند، که منجر به کاهش قیمت‌ها و دسترسی آسان‌تر مردم به محصولات باکیفیت می‌شود و این یکی از مهم‌ترین مزایای این نمایشگاه است.

وی افزود: با حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم محصولات، قیمت‌ها در این نمایشگاه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از بازار آزاد است.

دبیر نمایشگاه ایران نوشت گفت: بیش از ۶۰ درصد نوشت‌افزار کشور در داخل تولید می‌شود که به طور کامل نیاز نوشت افزار را تامین می‌کند.

این مقام مسئول گفت: نمایشگاه ایران نوشت با ارائه انواع مختلفی از نوشت‌افزارها، از جمله خودکار، مداد، دفتر، کیف و جامدادی، پاسخگوی نیاز‌های مختلف دانش‌آموزان است.

کلانتری افزود: بیشتر محصولات عرضه‌شده در این نمایشگاه دارای شناسنامه استاندارد هستند و از نظر کیفیت مورد تأیید اداره استاندارد و سایر نهاد‌های نظارتی قرار دارند.

وی گفت: وجود دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های سنجش کیفیت در مجمع نوشت‌افزار تضمین‌کننده استاندارد محصولات است و به مصرف‌کنندگان امکان مقایسه دقیق کیفیت کالا‌ها را می‌دهد.

دبیر نمایشگاه ایران نوشت افزود: یکی از مشکلات جدی بازار نوشت‌افزار، وجود کارگاه‌های زیرزمینی و کالا‌های بدون شناسنامه است که کیفیت آنها مورد تأیید نیست و موجب ایجاد اختلاف قیمت و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان می‌شود. مجمع نوشت‌افزار تلاش دارد با معرفی و حمایت از تولیدکنندگان رسمی و استاندارد، به بهبود این وضعیت کمک کند.