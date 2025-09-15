پخش زنده
جشنواره شکرانه شاتوت این جشنواره به همت شهرداری برزک با اجرای برنامههای شاد و مفرح و حضور هنرمندان استانی و کشوری، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شهر برزک با اشاره به اینکه برزک مرکز شاتوت ایران است گفت: برگزاری جشنواره شاتوت موجب میشود زیر ساختهای قابل توجهی در این منطقه برای توسعه گردشگری و مهاجرت معکوس فراهم شود و هدف از برگزاری این چنین جشنوارههایی معرفی منطقه به مردم اقصی نقاط کشور و در مرحله بعد حفظ اصالت، زنده نگه داشتن و رونق اقتصادی روستاها است.
حمید رضا دهقانی افزود:با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و خاک غنی برزک، وسعت زیرکشت این محصول در سالهای گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است و امسال برداشت شاتوت به بیش از ۷۰۰ تن رسید.
به گفته وی در فصل برداشت شاتوت هرساله گردشگران بسیاری به برزک سفر کرده و علاوه بر استفاده از طبیعت بکر این شهر از مکانهای تفریحی و تاریخی این شهر نیز بازدید میکنند.