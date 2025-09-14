پخش زنده
اجاره زمینهای کشاورزان و بهره برداران اراضی واقع در فازهای عمرانی ۲، ۳ و ۴ پایاب سد سهند برای کشت امسال ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود گفت: برابر مصوبات کمیته راهبری پایاب سد سهند در راستای حفاظت از منابع آب و خاک و ترویج رعایت الگوی کشت، هرگونه واگذاری اراضی جهت کشت آبی به عنوان اجاره (چه کشاورزان صاحب زمین، چه مجری طرح به عنوان اجاره دهنده و چه کسانی که از استانهای همجوار همانند همدان، زنجان، آذربایجان زمینهای مذکور را بدون اطلاع از وضعیت قرارداد در این شهرستان به عنوان مستاجر اجاره می کردند) از این پس بدون هماهنگی با دبیرخانه کمیته مذکور مستقر در فرمانداری ممنوع میباشد.
وی گفت: در صورت عدم تمکین ضمن قطع خدمات حمایتی اعم از کود و گازوئیل و آب با متخلفین برابر مصوبه تامین و قانون و مقررات برخورد خواهد شد.
گفتنی است سد سهند هشترود دارای ۵ فاز پایاب است که فقط یک فاز آن تمام شده و مابقی فازها در حال انجام عملیات است.