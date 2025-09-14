فیلم مستند بلند «طلای زاگرس» (The Gold of Zagros) به تهیه‌کنندگی امین آذریان و کارگردانی علی‌محمد خوانساری با فیلمبرداری آزاده معادی‌خواه، در آخرین فستیوال بین‌المللی در ایالات متحده به مرحله پایانی رسید.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مستند «طلای زاگرس» با نگاهی شاعرانه و ژرف به روایت بقا، هویت و میراث مردمان کوه‌های زاگرس می‌پردازد که به شش جشنواره بین‌المللی در اروپا و آمریکا راه پیدا کرده است.

«طلای زاگرس» در تازه‌ترین موفقیت خود، در آخرین فستیوال بین‌المللی در ایالات متحده توانست عنوان Finalist را به دست آورد؛ موفقیتی که جایگاه سینمای مستند ایران را در عرصه جهانی پررنگ‌تر می‌کند.

این اثر با نگاهی بومی و در عین حال جهانی، توانسته روایتی متفاوت و تأثیرگذار از زیست مردمان زاگرس ارائه دهد؛ روایتی که توجه مخاطبان و داوران بین‌المللی را به خود معطوف کرده است.

این جشنواره یکی از رویداد‌های تخصصی در حوزه‌ی بازنمایی جنگ، مقاومت و پیامد‌های انسانی آن است. تمرکز اصلی جشنواره بر نمایش آثاری است که روایت‌های کمتر شنیده‌شده از دل بحران‌ها را بازتاب می‌دهند؛ آثاری که نه‌تنها جنبه‌های نظامی و تاریخی جنگ را روایت می‌کنند، بلکه بیش از همه بر انسان، هویت و تلاش برای صلح تأکید دارند.

انتخاب «طلای زاگرس» نشان می‌دهد که این فیلم توانسته روایت فرهنگی و بومی مردم زاگرس را در سطحی جهانی مطرح کند و آن را در کنار روایت‌های مقاومت و امید از دیگر نقاط جهان قرار دهد.

فیلم‌سازانی که آثارشان در این جشنواره پذیرفته می‌شود، به دنبال ایجاد گفت‌و‌گو‌های جهانی درباره‌ی مفهوم بقا، عدالت و بازسازی پس از ویرانی هستند.