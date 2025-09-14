پخش زنده
تصادف دو دستگاه تریلی و سواری ساینا در محور چایپاره به خوی ۴ فوتی برجاگذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حمید محبوبی؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت:ساعت ۱۵:۱۵ روز یکشنبه «۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه خودروی سواری ساینا و تریلی در محور چایپاره به خوی اعلام شد.
بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات شهید مخلص شهرستان چایپاره و مرگنلر شهرستان شوط به محل حادثه اعزام شدند.
این حادثه ۴ فوتی داشت که پس از رهاسازی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شدند.