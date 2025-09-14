

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: روز گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس و مدیران فدراسیون و همچنین سرمربی تیم ملی برگزار شد. در کنار حمایت همیشگی احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، تصمیم گرفته شد به‌زودی جلساتی با حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برگزار شود تا در فرصت‌های باقی‌مانده، روند ایده‌آل مدنظر کادر فنی برای آماده‌سازی تیم ملی به بهترین شکل پیش برود.

او افزود: مانند دوره‌های پیشین جام جهانی، مراسم قرعه‌کشی زمانی است که تیم‌ها حریفان خود را می‌شناسند و در همان زمان برنامه دیدار‌های دوستانه «ست» می‌شود. این بهترین فرصت است تا در فیفادی‌های پیش رو برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود. فدراسیون نیز در ماه مارس برنامه‌ریزی قطعی خود را انجام خواهد داد تا پس از قرعه‌کشی جام جهانی، بهترین انتخاب‌ها صورت گیرد و امیدواریم با توجه به امکانات و محدودیت‌ها، شرایط مطلوبی برای تیم ملی فراهم شود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره دیدار دوستانه با تیم اروگوئه توضیح داد: فدراسیون فوتبال با همتای اروگوئه‌ای به توافق نهایی برای برگزاری بازی در مهرماه رسیده بود، اما به دلیل قوانین فیفا درباره بازی‌های دوستانه و تغییر قاره، این مسابقه لغو شد. اسپانسر تیم اروگوئه اصرار داشت دیدار در مالزی برگزار شود، اما اگر تیم ملی ایران از روسیه به مالزی سفر می‌کرد، موضوع تغییر قاره مطرح می‌شد که این باعث لغو مسابقه در مهرماه شد.

وی تأکید کرد: دپارتمان‌های بین‌الملل و تیم‌های ملی مذاکرات متعددی با فیفا داشتند تا مجوز برگزاری این مسابقه را دریافت کنند، اما فیفا اعلام کرد در صورت برگزاری مسابقه در قاره دیگر، پرونده انضباطی علیه فوتبال ایران باز خواهد شد؛ بنابراین برگزاری این دیدار به زمان دیگری موکول شد و به‌زودی اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.

علوی درباره هفته سوم لیگ برتر و تلاش‌های سازمان لیگ در حوزه بلیت‌فروشی گفت: همانطور که قبلاً اعلام شده، سامانه فروش بلیت به سامانه اصلی ثبت احوال متصل شده است. نقش کانون‌های هواداری و همیاران هوادار در حفظ نظم ورزشگاه‌ها بسیار مؤثر بوده است. برای مثال در بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان، با هماهنگی سازمان لیگ، تماشاگران دقیقاً در جایگاهی نشسته بودند که شماره بلیت‌شان ثبت شده بود که با رضایت هواداران همراه بود. این روند در تبریز نیز تکرار شد و در بازی تراکتور و آلومینیوم اراک، هواداران خانم تراکتور به عنوان همیاران هوادار نقش ویژه‌ای داشتند.

او افزود: نمونه دیگری، دیدار شمس آذر قزوین و پیکان بود که روز قبل از بازی فقط ۱۰ بلیت فروخته شده بود، اما تا پیش از آغاز مسابقه فروش بلیت به ۲۸۰ میلیون تومان رسید و در نهایت ۱۱۰۰ تماشاگر در ورزشگاه حضور یافتند. البته تعداد زیادی بلیت کاغذی رایگان نیز چاپ و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته بود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون ادامه داد: در بازی تراکتور و آلومینیوم، بلیت‌فروشی از طریق سایت باشگاه تراکتور انجام شد و سامانه فوتبال‌تیکت استفاده نشد، که حدود ۲۰۰۰ تماشاگر را به ورزشگاه آورد. در بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران، فروش بلیت کاملاً از طریق فوتبال‌تیکت انجام گرفت. همچنین در دیدار خیبر خرم‌آباد و فجر شهید سپاسی، سایت باشگاه خیبر مسئول بلیت‌فروشی بود، اما فرآیند احراز هویت از طریق سامانه فوتبال‌تیکت صورت گرفت.

وی افزود: در مسابقات روز شنبه، از جمله دیدار گل‌گهر و سپاهان، بلیت‌فروشی و احراز هویت از طریق سامانه فوتبال‌تیکت انجام شد. همین روند در بازی‌های پرسپولیس - فولاد، چادرملو - ملوان بندرانزلی و شمس آذر - پیکان نیز ادامه یافت. اما در مسابقه ذوب‌آهن و مس رفسنجان، علی‌رغم تأکید قبلی، فروش بلیت فقط از طریق سایت باشگاه و بدون احراز هویت انجام شد. امیدواریم تمامی باشگاه‌ها در ادامه مسیر از رویه واحد و مصوبات سازمان لیگ پیروی کنند تا نظم بیشتری در مسابقات ایجاد شود.

علوی درباره حکم دادگاه CAS درباره تعلیق محرومیت علیرضا بیرانوند گفت: کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با عنایت به احترام به دادگاه ورزشی CAS که در پاسخ به درخواست علیرضا بیرانوند برای لغو دستور موقت محرومیت علیرضا بیرانوند، خواستار لغو این دستور شده بود، محرومیت بیرانوند را تا صدور رأی به حالت تعلیق درآورد.